شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجدد الثقة فى عماد النحاس وجهازه الفني رغم الهزيمة من المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الهزيمة التي تلقاها ذئاب الجبل بالأمس أمام غزل المحلة في مباارة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام بهدف نظيف، والتي تعد الهزيمة التاسعة للمقاولون خلال الدور الأول.

وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني للفريق واللاعبين على الخروج من سلسة النتائج السيئة التي سقط فيها الفريق منذ بداية الموسم الجاري، رغم العروض القوية التي قدموها في آخر موسمين.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة المقاولون خلال الساعات المقبلة مع عماد النحاس لوضع خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف الدولي، والتي ستمتد حتى الثاني من أبريل المقبل، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الثاني من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.