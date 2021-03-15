شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم خطة رد اعتبار الزمالك أمام الترجى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم الديك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة مواجهة الترجى التونسى في المباراة التي ستجمعهما فى التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى لا تقبل غير الفوز للأبيض للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التي يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وتسلم كارتيرون من جهازه المعاون تقرير كامل يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى التونسي، ويشمل التقرير أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة فى صفوف بطل تونس فى مباراة الثلاثاء، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.

ويعمل كارتيرون على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبى الزمالك بالإضافة إلى إعادة تجديد الثقة في أنفسهم وحثهم على تحقيق الفوز في مواجهة القاهرة، حتى يتمسك الفارس الأبيض بالأمل في التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.

وأكد المدرب الفرنسي للاعبين إنه على ثقة تامة في إمكانياتهم وإنهم قادرون على تخطى المباراة وتحقيق نتيجة كبيرة تعوض الخسارة التي تعرضوا لها في تونس، وحصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية في مشوار الفريق بالبطولة.

ويتسلح كارتيرون بـ"الكعب العالى" في مواجهاته أمام الترجى، حيث سبق لكارتيرون وواجه الترجى التونسى في 8 لقاءات، خلال قيادته للأهلى والزمالك والرجاء المغربى، حيث واجه "باب سويقة" مع المارد الأحمر في 4 مواجهات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر أخرى.

كما قاد كارتيرون فريق الرجاء البيضاوى المغربى للفوز على الترجى بنتيجة 2 / 1 في 29 مارس 2019 ليحصد لقب السوبر الأفريقي حينها، ومع الزمالك، قاد كارتيرون ثلاث مواجهات أمام الترجى التونسى كانت المباراة الأولى في 14 فبراير 2020 بالسوبر الأفريقي وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 / 1 في الدوحة وأقتنص اللقب، ثم أطاح الزمالك بالفريق التونسى من ربع نهائي دورى الأبطال بعدما حقق الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 3 / 1 وخسر في رادس بهدف دون رد.