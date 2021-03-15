شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث عن حل لـ"العقدة الأهلاوية" فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، في الثالثة عصر غداً الثلاثاء فى كينشاسا بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بها للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية التى يحمل لقبها.

ويتصدر سيمبا التنزانى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويأتى فيتا كلوب وصيفاً برصيد 4 نقاط، ثم الأهلى ثالثاً بـ 4 نقاط، وأخيراً المريخ برصيد نقطة واحدة.

وخلال 3 مباريات سابقة خاضها الأهلى في أراضى الكونغو الديمقراطية (في كينشاسا و لومومباشى) في البطولات الأفريقية، لم يتمكن الأهلى من تسجيل أى هدف في تلك المباريات وهى العقدة التى يبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الاحمر عن حل لها.

مباراة الأهلى وفيتا كلوب هى الصدام الثامن بين المارد الأحمر وأندية الكونغو الديمقراطية، بعدما التقى معهم فى 7 مباريات سابقة حقق الأهلى الفوز فى ثلاث منها وانتهت مباراتان بالتعادل ومثلهما بالخسارة .

وسجل لاعبو الأهلى سبعة أهداف فى الشباك الكونغولية بينما تلقت شباك المارد الأحمر 6 أهداف، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 لقاءات.

وبدأ الأهلى مواجهاته مع الفرق الكونغولية بمواجهة مازيمبى في عام 2002 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد في القاهرة ثم تعادل سلبياً في الكونغو ، وفى 2012 تجددت المواجهة بينهما بدور المجموعات وفاز الأهلى بثنائية مقابل هدف ، وفى الكونغو فاز مازيمبى بهدفين دون رد.

وفى نسخة 2019 التقى الاهلى بمنافسه فيتا كلوب وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد وفى لقاء الإياب خسر الأهلى بهدف دون رد.

بينما انتهت المواجهة الأخيرة بين الأهلى وفيتا كلوب بالنسخة الحالية لدور المجموعات بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق بالقاهرة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى من دور المجموعات ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد بالجولة الثانية قبل أن يتعادل على ملعبه مع فيتا كلوب الكونغولى بهدفين لكل فريق بالجولة الثالثة والأخيرة .