شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرفع راية التحدي.. انتفاضة زعيم الفلاحين تطيح بكبار الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد المدير الفني للفريق، شعار التحدي في موسمه الأول بدوري الأضواء والشهرة، رافضاً أن يكون فريسة سهلة لأصحاب الخبرات بالدوري العام، كما توقع الكثيرين لضعف الإمكانيات الفنية لزعيم الفلاحين، وعضم ضم عناصر من أصحاب الخبرات مثلما فعلت فرق أخرى صاعدة خلال الموسم الجاري.

بأقل الإمكانيات نجح غزل المحلة في إثبات حضور مميز بالإيجيبشن ليج ووضع بصمة واضحة بالعروض القوية والنتائج التي قدمها الفريق ونجح في تحقيق الفوز على فرق كبيرة ذات باع طويل بالبطولة.

ترتيب غزل المحلة فى الدوري

يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين بزعيم الفلاحين، برصيد 22 نقطة، حصدها الغزل من 16 جولة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات فقط، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

غزل المحلة يهزم الكبار بالتخصص

قدم غزل المحلة مباريات قوية تحت قيادة خالد عيد، وكان أبرزها في الموسم الجاري مباراتهم أمام الزمالك، والتي حسمها زعيم الفلاحين في الوقت القاتل بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، ليلحق بالأبيض أول هزيمة بالموسم الجاري، كما فاز أيضاً على الطلائع ووادي دجلة والانتاج الحربي والمقاولون.

مدرب غزل المحلة يحلم بالمربع الذهبي

كشف خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، وأضاف خالد عيد في تصريحات تليفزيونية: "حققنا ثلاث نقاط هامة دفعتنا إلى الارتقاء للمركز التاسع بجدول الدوري برصيد 22 نقطة، وأصبح الفارق بيننا وبين المربع الذهبي نقطتين فقط".

كيف يستغل غزل المحلة التوقف الدولي

يخوض غزل المحلة ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف في الفترة من 20 إلى 30 مارس، تتضمن منح الفرصة لبعض الوجوه التي لم تأخذ فرصة المشاركة في المباريات الماضية بالدوري.