شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رحل أشرف خضر عن تدريب الاسماعيلى بعد 24 ساعة من قرار تعيينه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أشرف خضر، المدرب العام للنادى الإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه، وقدم اعتذاراً لمجلس الإدارة بعد 24 ساعة من قرار انضمامه للجهاز الفنى للدراويش، وتعود بداية الاحداث كما يرويها خضر بداية بتلقيه اتصالا هاتفياً من علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للدراويش يؤكد له تعيينه مدرب بجهاز البوسنى دراجان يوفيتش قبل أن يعود ويعتذر له ويؤكد أن المدرب الجديد للدراويش طلب تعيين مدرب مساعد بوسنى وبالتالى تنوى إدارة النادى الموافقة على طلبه، وقبل مباراة الاتحاد السكندرى تلقى خضر بحسب تأكيداته اتصالا أخر من على أبو جريشة يخطره فيه بتعيينه ضمن الجهاز المعاون ليوفيتش سواء فاز الفريق الأصفر على زعيم الثغر أو خسر المباراة ثم توقفت المحادثات لمدة أسبوعين ليفاجأ خضر بتلقى اتصال من المهندس إبراهيم عثمان يخطره فيه بتعيينه مدرباً بجهاز المدرب البوسنى لتحدث حالة من الاستياء لدى اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة الذى عاد من طريق ذهابه للنادى برفقة عماد سليمات اعتراضاًَ على صدور القرار على الموقع الرسمى دون علمه ليقرر أشرف خضر الانسحاب من المشهد والاعتذار عن المنصب خوفاً من زيادة فجوة الخلافات بين اللجنة الفنية وإبراهيم عثمان.

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة، قرر ضم أشرف خضر للجهاز الفنى الحالى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

أشرف خضر عمل فى النادى الإسماعيلى عضوا فى الجهاز الفنى لفترات طويلة قبل أن يتولى القيادة الفنية للعديد من الفرق، منها منتخب السويس والمريخ البورسعيدى والقناة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".

وجاءت نتائج الدراويش كالتالى..

الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادى أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 2/0 الأهلى