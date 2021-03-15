شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال "ساحر الأهلى والزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 56 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الاثنين، رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق بعيد ميلاده رقم 56، لاسيما أنه من مواليد 15 مارس 1965، ويعد رضا عبد العال واحدا من مشاهير الكرة المصرية، وذلك بسبب مهاراته التى حيرت الجميع إلى جانب إثارته الدائمة للجدل، بسبب آرائه الجريئة فى جميع أفراد منظومة كرة القدم المصرية.

اسمه رضا محمد عبد العال سلطان وولد بمدينة بهتيم فى 15 مارس 1965، انضم لصفوف قطاع الناشئين بنادى إسكو حتى سن الرابعة عشر، لينقطع بعدها عن التدريبات لارتباطه بالشهادة الإعدادية، ليرفض بعدها مدربو نادى إسكو عودته للتدريبات رغم توسلات اللاعب لمدربيه من أجل العودة.

انتقل لنادى النيل للأدوية ليقوده القدر للمشاركة فى دورى منطقة القاهرة لكرة القدم، ويشارك فى مباراة أمام نادى الزمالك، ليقرر مسئولو القلعة البيضاء التعاقد معه موسم 1988.

شارك رضا عبد العال لستة مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول فى نادى الزمالك.

انتقل للنادى الأهلى فى صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوما، خاصة أن قصة انتقاله للقلعة الحمراء صاحبتها أحداث كثيرة مثل تحريره لمحضر شرطة ضد نادى الزمالك، بسبب رفض مسئوليه استلام اخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادى.

وقع للنادى الأهلى بعد قيام مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلى مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.

تسبب خالد عيد مدرب غزل المحلة الحالى فى إصابته إصابة بالغة بعدما أبلغ زميله خالد أبوالفتوح بأن رضا عبدالعال أصابه فى قدمه اليسرى فى أحد معسكرات المنتخب الوطنى، التى كان يشارك فيها خالد عيد ليقوم أبوالفتوح بإصابة القدم اليمنى لعبدالعال، ليصرخ خالد عيد داخل أرض الملعب مرددا "قولتلك الشمال مش اليمين يا أبو الفتوح".

وكان لرضا إسهامات فى فوز الأهلى بعدة بطولات للدورى العام وهو ضمن صفوفه، ويعد هدفه فى جمهورية شبين الكوم موسم 2005 - 2006 فى الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع هو أبرز أهداف رضا مع النادى الأهلى، حيث احتفظ للأهلى بفرصة ملاحقة الزمالك على قمة الدورى ثم الفوز بالبطولة فى نهاية الأمر بعد ذلك.

شارك رضا عبد العال مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم سنة 1990، والتى أقيمت نهائياتها فى إيطاليا ولعب رضا تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى مباراة واحدة فى التصفيات.

لعب رضا عبد العال بعد الأهلى لنادى القناة، وذلك قبل اعتزاله اللعب واتجاهه للتدريب، حيث قام بتدريب عدة فرق فى دورى الدرجة الثانية والأولى، بدأ رضا مشوار التدريب مع نادى بهتيم أحد فرق الدرجة الثانية واشترك معه كمدرب فى كأس مصر وحقق إنجازا حيث تعادل مع نادى الزمالك بدون أهداف فى استاد القاهرة ثم تولى أندية كثيرة بالقسم الثانى قبل قيادته لنادى طنطا بالدوري الممتاز قبل هبوطه .