شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "إمام عاشور" عودة للتألق وبداية للانضمام للمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحظ يعاند لاعب فريق الزمالك إمام عاشور، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تسجيله هدفا فى سيراميكا كليوباترا فى الظهور الأخير لفريقه بالدورى، وتحقيق فوز مهم فى مشوار المسابقة، إلا أن عدم انضمامه للمنتخب فى المعسكر المقبل يحبط اللاعب، فى ظل رغبته فى تمثيل منتخب بلاده وارتداء قميص الفراعنة.

يأتى تراجع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، عن استدعاء إمام عاشور لاعب الزمالك، للمعسكر المقبل، لعدم ثبات مستواه، رغم أنه كان ضمن القائمة المبدئية التى ضمت 50 لاعبا، بينما ما زالت هناك حالة من الانقسام داخل الجهاز؛ بسبب ضم يوسف أوباما للمنتخب، خاصة أن انضمامه سيكون على حساب عبد الله السعيد أو محمد مجدى قفشة.

كما أن إمام عاشور تعرض لسوء الفهم، حيث إنه قد احتفل بطريقة مشابهة لاحتفال بدر بانون مدافع النادي الأهلي بعد إحراز الأهداف، وهو ما تناوله البعض على أنه محاولة للسخرية، ليرد إمام عاشور عبر حسابه على انستجرام قائلا، "أنا لم أقصد أى إساءة باحتفالى بالهدف بمباراة أمس".

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على يوم 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب إمام عاشور فى الصور التالية: