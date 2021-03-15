شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه سموحة 24 مارس فى رابع وديات فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى سموحة على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 24 مارس الجارى باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى رابع وديات الطلائع خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية، حيث يلاقى الطلائع فى الودية الأولى فريق سيراميكا 21 مارس الجارى ثم يلاقى انبى فى 26 من نفس الشهر ثم يلاقى الانتاج الحربى وسموحة فى 24 مارس وتقام الودية الاولى فى الثالثة عصراً والودية الثانية فى السادسة مساءاً .

ويواجه طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء غداً الثلاثاء بالدورى، ثم يلاقى المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

يضع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، اليوم الإثنين، اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة فريقه للإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للمباراة.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلي فى مباراته الأخيرة بالدوري، ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة، ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الإسماعيلى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته بالدوري.

وتأتى مباراة الإسماعيلي والأهلي المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري والتى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، على رأس المباريات التى يدرسها بسيونى، خاصة أنها تشهد الظهور الأخير للدراويش بالمسابقة قبل مواجهة الطلائع.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.