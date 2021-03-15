بعد اعترافه بالمفاوضات.. باريديس: باريس طلبوا مني عدم الحديث عن مستقبل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان، إن ناديه الفرنسي طلب منه عدم الحديث عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وكان ميسي على أعتاب الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرتبط البالغ من العمر 33 عاما مع ناديه الكتالوني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط ميسي بالانتقال إلى أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان، وعلق ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي على إمكانية ضم اللاعب الأرجنتيني مؤكدا ان "كرسيهم محجوز" في مفاوضات ليو.

كما سبق وعلق باريديس على إمكانية انضمام ميسي إلى باريس مطلع العام الجاري وقال: "الأمر متروك لميسي إذا أراد أن يأتي، لأن باريس سان جيرمان يحاول إقناع ميسي".

وخلال تصريحات لصحيفة "Le Journal Du Dimanche" الفرنسية، قال لاعب باريس: "لقد طلبوا مني (باريس) عدم التحدث عن ميسي بعد الآن".

وأضاف: "لم يعجب الناس بموقفي بشأن ما صرحت به، ورأى البعض أنه غير محترم.. لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لي".

وأتم: "في النهاية الأمر متروك لميسي ليقرر بهدوء في نهاية الموسم ما يريد أن يفعله بمستقبله".

جدير بالذكر أن برشلونة ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمامه في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، ثم التعادل الإيجابي في لقاء العودة بهدف لكل فريق.