مجموعة الأهلي.. "كاف" يرفض شكوى سيمبا ضد المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" شكوى نادي سيمبا التنزاني بشأن مشاركة ثنائي المريخ السوداني في رمضان عجب وبخيت خميس في مباراة الفريقين بدوري الأبطال.

وتعادل سيمبا التنزاني والمريخ السوداني بملعب الأخير بدون أهداف في مباراة الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقام سيمبا برفع شكوى لـ"كاف" وطلب احتساب نتيجة المباراة لصالح الفريق بسبب إشراك المريخ للثنائي الموقوف بقرار من لجنة الانضباط في الاتحاد السوداني لكرة القدم.

ووفقاً لما جاء في "بي إن سبورتس" الإخبارية، فإن "كاف" رفض الشكوى التي تقدم بها سيمبا طاعناً في قانونية مشاركة ثنائي المريخ رمضان عجب وبخيت خميس.

وبناء على قرار "كاف" لن يحدث أي تعديل في المجموعة، سواء على صعيد نقاط كل فريق، أو ما يخص إمكانية استبعاد الفريق السوداني من البطولة.

ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتساوى الأهلي وفيتا كلوب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويأتي المريخ في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وكانت باربرا جونزاليز المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، قد صرحت لقناة "أون تايم سبورتس 2" وأشارت الى أن هناك تحقيق تم في تلك الواقعة، لكن "كاف" أكد لهم في خطابه، أن مشاركة الثنائي قانونية.

وقالت مسؤولة نادي سيمبا، أن كاف شدد على كون إيقاف الثنائي شأن داخلي، ولا يوجد أي مشكلة في مشاركتهما قارياً مع المريخ في دوري أبطال أفريقيا.