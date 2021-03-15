تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون.. "صلاح أساسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، يحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون في مباراة الجولة لـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

ويواصل ليفربول فقدان خدمات كل من فيرجيل فان دايك، جو جوميز اللذين استبعد يورجن كلوب تواجدهما مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم أوروبا (يورو)، كما يواصل القائد جوردان هندرسون غيابه أيضا بسبب الإصابة، بينما يستعيد الفريق خدمات حارسه كيليهر.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.