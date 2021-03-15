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ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون ضمن مباريات الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات سواء كانت محلية أو أوروبية، فمن المقرر أن يلتقي المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع وولفرهامبتون ضمن منافسات بطولة الممتاز، كما سيلتقي مع نظيره هويسكا بالدوري الإسباني.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة 28)

10:00- وولفرهامبتون x ليفربول

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports 1 HD Premium - beIN Sports 2 HD Premium).

(الجولة 27)

10:00- برشلونة x هويسكا

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

(الجولة 16)

5:00- البنك الأهلي x الاتحاد السكندري

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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