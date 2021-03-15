ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون ضمن مباريات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الاثنين، العديد من المباريات سواء كانت محلية أو أوروبية، فمن المقرر أن يلتقي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع وولفرهامبتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيلتقي برشلونة مع نظيره هويسكا بالدوري الإسباني.

وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة 28)

10:00- وولفرهامبتون x ليفربول

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports 1 HD Premium - beIN Sports 2 HD Premium).

10:00- برشلونة x هويسكا

تنقل المباراة عبر قناة (beIN Sports HD 1).

5:00- البنك الأهلي x الاتحاد السكندري

تنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sports 1 HD).