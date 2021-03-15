شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد أمني بمحيط مجلس الدولة قبل الحكم في «عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت بعض العناصر الأمنية التابعة لقوات أمن الجيزة بمحيط مجلس الدولة بالدقي وذلك قبل بدء جلسة المحكمة الادارية العليا.

والمقرر أن تصدر فيها الحكم في طعن مرتضي منصور وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.

ويترقب جماهير القلعة البيضاء الزمالك هذا الحكم لأنه سيقول «الكلمة الاخيرة» في نزاع مرتضي منصور على الاستمرار في رئاسة الزمالك فيحسن مصير النادي «إداريًا» بحكم نهائي غير قابل للطعن.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت أول الشهر الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، حيث أوصت برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل النادي