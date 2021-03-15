طبيب منتخب تونس يكشف آخر تطورات إصابة على معلول.. ويؤكد: ضغط المباريات السبب

الشارقة - اميمة ياسر - قال سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، إن إصابة علي معلول، ظهير أيسر المنتخب التونسي والنادي الأهلي، ليست خطيرة ونتواصل بشكل دائم مع الجهاز الطبي للأهلي لمتابعة حالته، مشيرًا في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة « أون تايم سبورتس 2» إلى أن «معلول» شارك في المباريات بصورة مكثفة الفترة الأخيرة سواء دوري مصري أو بطولة إفريقيا أو كأس مصر وكأس العالم للأندية.

وتابع طبيب منتخب تونس: «أدت المشاركة المستمرى إلى إجهاد والذي سهل من إصابته، مؤكدًا أن الإصابة العضلية ليس لها وقت معين للعودة».

وأردف «الشملي»: «تختلف الإصابة من لاعب لآخر في استجابة اللاعب مع البرنامج التأهيلي، موضحًا اتفقنا مع الجهاز الطبي للأهلي أن يعود معلول بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأتم تصريحاته: «من المتوقع أن يتعافى معلول من الإصابة في العضلة الخلفية ويشارك في التدريبات بصورة طبيعية في فترة من 3 إلى 4 أسابيع بحد أقصى».

وفي سياق متصل، يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات، وتعويض التعادل المخيب الذي سقط فيه الفريق الأحمر خلال مواجهة الذهاب أمام فيتا كلوب، بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة الدولي، عقب الهزيمة في الجولة الثانية أمام سيمبا التنزاني، بهدف نظيف.

وحقق المارد الأحمر انتصارًا وحيدًا في دور المجموعات حتى الآن، في المباراة الأولى التي استضافها ستاد القاهرة، على المريخ السوداني بثلاثية دون مقابل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متساويا مع فيتا كلوب صاحب نفس الرصيد من النقاط، ويتفوق الفريق الكونغولي بفارق الأهداف حيث سجل 6 أهداف بينما اكتفى الأهلي بـ 5 أهداف فقط خلال 3 جولات.