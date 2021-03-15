شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إجراء كهربا التدريبات الجماعية للأهلي بعد العودة من الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني العفو عن محمود كهربا والموافقة على إجرائه التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، بعد التزامه بأداء تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالأهلي طوال الفترة الماضية، على أن يستمر تطبيق العقوبة الموقعة من قبل الجهاز الفني.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في العفو عن كهربا ونزوله التدريبات الجماعية بعد عودة بعثة الأهلي من الكونغو عقب انتهاء مباراة فيتا كلوب، ولكن يستمر تطبيق العقوبة الموقعة على اللاعب بعدم مشاركته في المباريات الرسمية حتى أول أبريل القادم، بخلاف خصم 200 ألف جنيه من راتبه لدى النادي، حيث تأتي رغبة الجهاز الفني في نزول اللاعب التدريبات الجماعية للحفاظ على لياقته البدنية، وأن يكون جاهزا من الناحية البدنية وقت انتهاء عقوبته.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ‏محمد هاني لاعب الفريق، سيكون موجودًا فى المران الرئيسى اليوم الإثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق أمس من الظهور فى المران الرئيسى اليوم أو المشاركة فى مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفنى.‏

وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة فى أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك فى مران الفريق أمس الأحد، على ملعب الشهداء فى العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على الاطمئنان على حالة محمد هانى لاعب الفريق بعد انتهاء المران الأول فى الكونغو.