شكرا لقرائتكم خبر عن %51 من القراء يتوقعون عبور الزمالك موقعة الترجى غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تتوقع عبور الزمالك لموقعة الترجي والحفاظ على حظوظه ببطولة أفريقيا؟"، جاءت توقعات القراء متباينة في تخطى الزمالك موقعة الترجى من عدمه.

وتوقع 51% من القراء، عبور الزمالك لموقعة الترجي والحفاظ على حظوظه ببطولة أفريقيا، فيما توقع 49% منهم عدم عبور الزمالك لموقعة الترجي.

ويواجه الزمالك فريق الترجى فى تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة الزمالك والترجى القادمة فى دورى أبطال إفريقيا هى الأولى تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق خلفًا للبرتغالى باتشيكو، الذى رحل خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع نتائج الفريق فى دورى الأبطال.