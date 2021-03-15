شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الجهاز الفنى للأهلي بعد قرار منع حضور الجماهير مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني للأهلي بعد قرار الاتحاد الإفريقي بمنع الجماهير من حضور المباريات في المنافسات الإفريقية، وهو ما يعني أن مباراته ضد فيتا كلوب التي ستجمعهما غدا ستقام بدون حضور جماهيري.

وكشف ديبا ايلونجا، مدير الكرة بفريق فيتا كلوب، غياب جماهير فريقه في مباراته ضد الأهلي على ملعب الشهداء، مؤكدا أن ناديه لن يكون استثناء في الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، بتأكيد الالتزام بصحة الجميع لأنهم أهم شيء وفي مقدمة أولوياتهم.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ‏محمد هاني لاعب الفريق، سيكون موجودًا فى المران الرئيسى اليوم الاثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق أمس من الظهور فى المران الرئيسى اليوم أو المشاركة فى مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفنى.‏

وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة فى أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك فى مران الفريق أمس الأحد، على ملعب الشهداء فى العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على الاطمئنان على حالة محمد هانى لاعب الفريق بعد انتهاء المران الأول فى الكونغو.