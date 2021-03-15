شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على خطة مباراة فيتا كلوب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي، اليوم الإثنين، تحضيراته، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي غدا الثلاثاء، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني اللمسات الأخيرة على خطة المباراة وأسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه في لقاء الغد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تنعش آمال النسور الحمر في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب الشهداء الذي يستضيف مباراة الغد، حيث يرغب الجهاز الفني للفريق الأحمر في تعود اللاعبين على اللعب على ملعب نجيل صناعي وكذلك اللعب وسط أجواء حارة في الثانية ظهرا وسط درجة حرارة قد تصل إلى 35 درجة حرارة، ولا يتأثر اللاعبون بالعوامل المحيطة كما حدث في مباراة سيمبا بالجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي.

ويشرح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للاعبيه في مران اليوم، نقاط القوة والضعف في صفوف فيتا كلوب وطريقة لعب الفريق الكونغولي على ملعبه، خاصة أن أسلوبه في اللعب يختلف على ملعبه عما يكون عليه خارج أرضه، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الغد الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الإفريقي.