شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يعلن يوفيتش قائمة الفريق التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة .

واستقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، على الدفع بعبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق فى جزء من مباراة طلائع الجيش المقبلة بعد عودته للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة وفق رؤية الجهاز الفني.

ويرغب يوفيتش فى تجهيز عبد الرحمن مجدى للظهور فى مباريات الإسماعيلى بشكل تدريجى، لاسيما أن الدراويش تنتظره فترة توقف طويلة بسبب الأجندة الدولية عقب مواجهة الطلائع، وهى الفترة التى يراها الجهاز الفنى فرصة للاطمئنان على مجدى بشكل جيد عن طريق الدفع به فى المباريات الودية قبل عودة المباريات الرسمية.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".

وجاءت نتائج الدراويش كالتالى..

الإسماعيلى 0 /0 المصرى

الإسماعيلى 3 /3 الإنتاج الحربى

الجونة 2 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 /0 البنك الأهلى

نادى أسوان 0 /2 الإسماعيلى

مصر المقاصة 3 /1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 المقاولون العرب

غزل المحلة 2 / 2 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 بيراميدز

سموحة 2 / 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0 / 1 الاتحاد السكندرى

الزمالك 2 / 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1 / 1 إنبى

وادى دجلة 0 /0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 2/0 الأهلى