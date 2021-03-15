شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: المحلة الحصان الأسود للدوري وليس سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق نادي أسوان بالمستوى الذي يقدمه غزل المحلة في الدوري هذا الموسم.

وقال عبدالعال خلال تصريحات متلفزة:«غزل المحلة هو الحصان الأسود للدوري، وليس سيراميكا كليوباترا».

وأوضح:«ليس من المنطقي أن نطلق على سيراميكا لقب الحصان الأسود بعدما قام بشراء عدد كبير من النجوم منهم من لعب للقطبين وامتلاك الفريق إمكانيات مالية كبيرة، عكس المحلة صاحب الامكانيات المالية المحدودة وبعض اللاعبين المغمورين الذين أثبتوا ذاتهم».

وعن فريقه قال:«توليت مهمة تدريب أسوان في توقيت صعب عقب خسارة الفريق 4 مباريات متتالية، وأرى ما وصلنا إليه الاّن إنجاز كبير».