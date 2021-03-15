شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك السابق: محمد الشناوي الأفضل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر صلاح، حارس الزمالك السابق وسموحة الحالي، أن محمد الشناوي هو الأفضل في مصر هذا الموسم.

وأضاف صلاح خلال تصريحات تليفزيونية:«محمد الشناوي نجم الأهلي هو أفضل حارس مرمى في مصر حالياً».

وتابع:«هناك فارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه في الوقت الحالي ولا يمكن مقارنة مستواه بأي حارس اّخر».

وكان عمر صلاح أحد نجوم فريق الشباب بنادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول وخاض عدة مباريات هامة منها لقاء القمة موسم 2017-2018، كذلك ذهاب نهائي الكونفدرالية التي توج بها الزمالك قبل عامين.