شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو عقب تحطيمه عرش بيليه: في انتظار تحديات قادمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إن القصة لم تنته بعد، عقب تحطيمه الرقم القياسي للأهداف الرسمية، الذي كان بحوزة الأسطورة البرازيلي بيليه.

وسجل رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، ثلاثية، ليفوز يوفنتوس 3/1 على كالياري، الأحد، ضمن الجولة 27 للدوري الإيطالي، ليصل بذلك إلى الهدف الـ770 في مسيرته.

وأصدر الدون بيانا ، نشره موقع ديلي ميل البريطاني، قال فيه :كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات، التي تعتبرني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متخطيا 757 هدفا رسميا لبيليه.

وأضاف: "رغم أنني ممتن لهذا الاعتراف، حان الوقت الآن بالنسبة لي، لشرح سبب عدم اعترافي بهذا السجل، حتى هذه اللحظة".

وتابع: إعجابي الدائم وغير المشروط بيليه، مثل الاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني لمراعاة أنه سجل 767 هدفا، باحتساب أهدافه التسعة لفريق ولاية ساو باولو، وكذلك هدفه الوحيد للمنتخب البرازيلي العسكري، كأهداف رسمية.

وأضاف : لقد تغير العالم منذ ذلك الحين، وتغيرت كرة القدم أيضا، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا محو التاريخ وفقا لمصالحنا، اليوم مع بلوغي الهدف الرسمي 770 في مسيرتي الاحترافية، فإن كلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه، لا يوجد لاعب في العالم، لم يترعرع على الاستماع إلى قصص مبارياته، وأهدافه وإنجازاته، ولست استثناء.

وقال : لهذا السبب، أنا مليء بالفرح والفخر، لأنني أقر بأنني أصبحت على رأس قائمة الهدافين في العالم، متغلبا على سجل بيليه، وهو شيء لم أكن أحلم به مطلقا، عندما كنت طفلا من ماديرا.

وأنهى كريستيانو رونالدو بيانه: الآن، لا يمكنني انتظار المباريات والتحديات القادمة، السجلات والجوائز المقبلة صدقوني، هذه القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء، ولا زال هناك الكثير للفوز به مع يوفنتوس والبرتغال، انضموا إلي في هذه الرحلة، لنذهب.