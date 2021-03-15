شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب.. سيد عبدالحفيظ يمثل الأحمر في الاجتماع الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في الحادية عشرة من صباح الاثنين 15/3/2021، بتوقيت الكونغو، الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة.

ويحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، الاجتماع الفني. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني في مقر إقامة طاقم التحكيم الذي سيُدير المباراة. ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيتا كلوب عصر الثلاثاء 16/3/2021 في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.ش