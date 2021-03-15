شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني يضع اللمسات الأخيرة على خطة الطلائع لمواجهة الاسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، اليوم الإثنين، اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة فريقه للإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للمباراة.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلي فى مباراته الأخيرة بالدوري، ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة، ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الإسماعيلى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته بالدوري.

وتأتى مباراة الإسماعيلي والأهلي المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري والتى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، على رأس المباريات التى يدرسها بسيونى، خاصة أنها تشهد الظهور الأخير للدراويش بالمسابقة قبل مواجهة الطلائع.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.

واتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى سيراميكا على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 21 مارس الجارى على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى أولى وديات الطلائع خلال فترة توقف الدورى بسبب الاجندة الدولية.

ويلاقى طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ثم يلاقى المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.