شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمدربي الزمالك والترجي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم، الاثنين، المؤتمر الصحفى والاجتماع الفنى، لمباراة الزمالك والترجي الرياضي التونسي، ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء اليوم، لوضع الترتيبات النهائية، ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجي التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.

ويعقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء، على أن يعقبه المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، للحديث عن المباراة المرتقبة.

وعاد كارتيرون لتولى مهمة قيادة الزمالك، ليفتح صفحة جديدة لولايته الثانية في القلعة البيضاء، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة النادى الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما الخميس الماضى على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

باتريس كارتيرون سبق وقاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020؛ فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلي.