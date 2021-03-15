إبراهيم فايق: توقيت مباراة فيتا كلوب سيكون العقبة الوحيدة أمام لاعبي الأهلي في الكونغو

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مؤامرة يعمل عليها معظم الأندية الإفريقية في البطولات الدولية حال مواجهة الأهلي أو الزمالك.

وقال "فايق" خلال تقديم برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس ٢" إن فريق فيتا كلوب يقوم بمؤامرة بسبب التوقيت الذي سيواجه به النادي الأهلي في عصر اليوم.

وأضاف : توقيت العصر في الدول الإفريقية تكون الرطوبة عالية والحرارة مرتفعة للغاية، وذلك يرهق لاعبي الدول المجاورة وهذا ما سيحدث مع الأهلي في المباراة القادمة.

وتابع "فايق": الأهلي فريق قوي ونأمل أن يفوز في المباراة، ولكن كرة القدم اصبحت اكثر من فريقين، ولكن يوجد مؤامرات عديدة للفوز بالمباريات.

وأشار إلى أن فيتا كلوب واجه سيمبا التنزاني في المباراة السابقة بتوقيت ليلي، ولكن اختار توقيت العصر مع الأهلي لارهاق اللاعبين.