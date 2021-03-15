الامارات | الياباني نيشيكوري يكسب رهان ضربة البداية

شكرا لقرائتكم خبر عن الياباني نيشيكوري يكسب رهان ضربة البداية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلّ الياباني، كي نيشيكوري، المصنف 40 عالمياً، ظهوره الأول في «تنس دبي» بالصورة المثلى، بعد أن نجح، أمس، في التأهل إلى ثاني أدوار البطولة، بفوزه على الأميركي ريلي أوبيلكا المصنف 39 على العالم، بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة (3-6 و6-3 و6-4)، في مباراة أقيمت على الاستاد الرئيس، وامتدت لساعة و36 دقيقة، ليضرب الياباني موعداً، اليوم، في ثاني أداور البطولة مع البلجيكي ديفيد جوفان المصنف 14 على العالم.

كما سجلت منافسات الدور الأول نجاح الفرنسي جيريمي شارد المصنف 54 عالمياً، في إقصاء الإسباني ألبيرت راموس المصنف 47 على العالم، في مباراة فاز بها شارد بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-3 و3-6 و6-4)، وامتدت لـ120 دقيقة، ليضرب الفرنسي موعداً، اليوم، في الدور الثاني مع الأسترالي ألكس دي مينور.



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