شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: انتظرت مسؤولي الهلال ولم يحضروا‏‏.. و«عمري ما خليت باتفاقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة صدقي، المدير الفني السابق لفريق الانتاج الحربي، كواليس جديدة حول تعثر مفاوضات نادي الهلال السوداني معه لتولي تدريب الفريق.

وقال صدقي خلال تصريحات تليفزيونية :«مسئولو الهلال استعجلوني وأبلغوني بإقالة المدير وضرورة الحضور للسودان».

وواصل:«تم استقبالي بشكل جيد من قبل إدارة الهلال ولكن فوجئت بطلبهم توقيع العقود في الفندق وليس في في منزل رئيس النادي ولكن انتظرت في الفندق لأكثر من ساعتين ولم يحضر أحداً منهم».

وتابع:«الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي تعرض لها مسئولو الهلال هي السر وراء فشل التعاقد معي».

وبرر رحيله المفاجئ عن الانتاج قائلاً: «عمري ما خليت بإتفاق مع أي نادي، والحقيقة وراء رحيلي هي وجود مفاوضات مع أحمد كشري المدير الفني الحالي خلال وجودي في المهمة وهو ما أغضبني كثيراً».