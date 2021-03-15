شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ فرنسي يطلب التعاقد مع رزاق سيسيه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير اعلامية اليوم الإثنين، أن رزاق سيسيه، نجم الاتحاد السكندري والمعار له من صفوف الزمالك بات قريباً من الانضمام لأحد الأندية الفرنسية.

وأشارت التقارير إلى أن هناك نادي فرنسي كبير يبدي اهتماماً كبيراً بضم سيسيه بمقابل مالي مغري، بصدد التقدم به لإدارة الزمالك.

وواصلت التقارير:" انضمام سيسيه للمنتخب الايفواري في المعسكر القادم جاء بناء على إشارة من النادي الفرنسي الذي طالب من المدير الفني للأفيال ضمه للقائمة".

ويتألق سيسيه بقميص الاتحاد السكندري على مدار 3 مواسم من الاعارة من الزمالك.

وانضم سيسيه من أسوان لصفوف الزمالك في موسم 2016-2017 وهو في الثامنة عشر من عمره.