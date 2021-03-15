شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الاثنين الموافق 15/3/2021، في الدوري الإنجليزي، أمام ولفرهامبتون على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

محمد صلاح لايزال يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب فريق توتنهام.

ويخوض ليفربول الإنجليزي لقاء ولفرهامبتون هذا اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

وعانى ليفربول كثيرا هذا الموسم على أنفيلد وخسر آخر ست مباريات متتالية بالبريميرليج به، الآن يخرج إلى الذئاب وعينه على ثلاث نقاط لإنقاذ موسمه السيئ جدا.

تحتل كتيبة يورجن كلوب حاليًا المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي، مع مباراة أزيد لكتيبة توماس توخيل.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام ولفرهامبتون

ومن التوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بيكر - أندي روبرتسون - بن ديفيز - أوتشان كاباك - ألكسندر أرنولد -جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - كيرتس جونز -ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا.

تشكيل ولفرهامبتون المتوقع أمام ليفربول

بينما متوقع أن يخوض ولفرهامبتون اللقاء بتشكيل مكون من روي باتريسيو - لياندير ديندونكر - كونو كوادي - رومان سايس - جوني كاسترو - جواو موتينيو - روبن نيفيز - نيلسون سيميدو -بيدرو نيتو - ويليان خوسيه - أداما تراوري.

موعد المباراة بتوقيت القاهرة

يخوض ليفربول الإنجليزي لقاء ولفرهامبتون هذا اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وولفرهامبتون

كالمعتاد تمتلك شبكة بين سبورت القطرية حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومن المفترض أن يتم إذاعة هذا اللقاء على شاشتها

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معلق الماتش

من المفترض أن يعلق رؤوف خليف على أحداث هذا اللقاء، الذي يسعى فيه ليفربول للزحف نحو المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الذي يحتله الأن فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة محتلا المركز الرابع.