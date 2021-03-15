شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيتا يتمنى طقسًا شديد الحرارة يوم مباراة الأهلي: «سنعاملهم ‏بالمثل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ فلروان أبينيجي، المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي، على اصرار الأهلي خوض مباراة القاهرة في الجولة الماضية أمام فريقه ليلاً.

وقال في تصريحات تليفزيونية:«الأهلي أصر على اللعب ليلاً في البرد وهو يعلم أننا حاضرين من بلاد حارة وقاموا برش الأرض بالمياه وهو يمتلكون أحذية تصلح للعب في المياه».

وواصل:«أصريت على إقامة المباراة في الثانية عصراً بتوقيت الكونغو في مباراة الجولة الرابعة، والمعاملة بالمثل، وأتمنى أن يكون الطقس شديد الحرارة كي يتأثر لاعبو الأهلي بهذه الجو».

ويلعب الأهلي عصر الثلاثاء أمام فيتا كلوب بملعب الأخير بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.