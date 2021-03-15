شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب.. مدرب بطل الكونغو يتوعد المارد الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي المصري يواجه فينا كلوب الكونغولي الثلاثاء 16/3/2021، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويبدو أن الفريق الكونغولي يتوعد الأهلي خاصة بعد سيل الفرص الذي أهدرها في لقاء القاهر الذي أقيم الأسبوع الماضي وانتهى بهدفين لكل فريق.

وقال فلوران أبينجي، المدير الفني لفيتا كلوب، إن فريقه يخوض مواجهة الأهلي من أجل الفوز، رغم البداية السيئة بالخسارة أمام سيمبا، لكن الفوز على المريخ عدل في وضعنا خلال المجموعة الصعبة.

أضاف مدرب فيتا خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أصريت على لعب مباراة الأهلي في الثانية ظهرا بتوقيت الكونغو، ردا على إصرار الأهلي على اللعب ليلا، رغم برودة الطقس بجانب قيامهم برش أرضية الملعب، وهم يعلمون جيدا أننا لا نستطيع اللعب ليلا وفي الشتاء ودرجة الحرارة منخفضة، أتمنى أن يكون الطقس حارا يوم المباراة، لكي يعلم مسؤولو الفريق المصري ما فعلوه معنا.