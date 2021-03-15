شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يقلل من دور المثلوثي.. ويطالب كارتيرون بالاعتماد على حازم وجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يفضل البدء بعبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الترجي غداً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على حساب أحمد فتوح.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «عبدالله جمعة لاعب جيد وظهر بشكل متميز خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري العام وهو أفضل كثيراً من أحمد فتوح، كما أن الدفع بمحمد عبدالشافي في هذه المباراة بعد غياب كبير سيكون بمثابة المغامرة الكبيرة من كارتيرون».

واختتم سعيد: «حازم إمام هو الخيار الأمثل لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك، كما أن حمزة المثلوثي ليس له دور حقيقي مع الفريق حتى الآن ولم يثبت جدارته ويمثل عبء على الزمالك».