شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري الانجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول على ملعب مولينيو في الاسبوع 28 من الدوري الانجليزي، حيث يدخل فريق وولفرهامبتون هذه المباراة وهو يملك 35 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز 13 في الدوري علما بانه نتائجه الاخيرة تعتبر جيدة حيث حقق فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في اخر 5 مباريات وفي حالة تحقيقه للفوز في هذه المباراة فسوف يقفز للمركز 11 في ترتيب الدوري الانجليزي.

أما فريق ليفربول فيدحل هذه المباراة وهو يملك 43 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري علما بأنه نتائجه في اخر 5 مباريات من أسوأ ما يكون حيث حقق فوزا وحيدا وأربع هزائم بعضها على أرضه لذا فالفريق يعيش اسوأ حالاته ويسعي لتحقيق أى فوز لرفع الروح المعنوية للفريق ومحاولة تحقيق نتيجة ايجابية، حيث في حالة تحقيقه الفوز سيصعد مركزا واحدا انتظارا لنتيجة مباراة توتنهام صاحب المركز السابع ضد استون فيلا، أما في حالة هزيمته فقد يتجاوزه فريق استون فيلا صاحب المركز التاسع برصيد 41 نقطة والذي له مباراة مؤجلة مع فريق توتنهام الاسبوع القادم.

وفيما يلي جدول ترتيتب الدوري الانجليزي والذي يتصدره فريق مانشستر سيتي ويليه مانشستر يونايتد موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.

وستقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون اليوم الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بين سبوت beIN Sport التالية :

1 - beIN Sports HD 1 Premium

2 - beIN Sports HD 2 Premium