شكرا لقرائتكم خبر عن «هجوم عنيف للغاية».. تعرض منزل دي ماريا للسرقة واختطاف أسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت الصحف الفرنسية بأن منزل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، تعرض للسرقة الليلة، مع وجود عائلته بداخله وقت ارتكاب الجريمة، فيما تتداول الأنباء عن أن العصابة المسلحة اختطفت أسرته، المكونة من زوجته وابنتيه.

وتم استبدال دي ماريا بسرعة خارج الملعب في الشوط الثاني من مباراة باريس سان جيرمان مع نانت، التي انتهت بهزيمة الباريسيين بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن دي ماريا لم يكن اللاعب الوحيد في باريس سان جيرمان الذي تعرض منزله للسرقة الليلة، لكن هوية اللاعب الآخر غير معروفة حاليًا.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة: «المواقف خارج كرة القدم موجودة ويمكن أن تفسر الشوط الثاني».

وأضاف: «هذا ليس عذرا، لكنه أدى إلى انخفاض في مستويات الطاقة. في الشوط الأول، كنا نتحدث عن أشياء أخرى غير كرة القدم».

وتداولت عدد من الأنباء أن الهجوم على منزل دي ماريا كان عنيف للغاية.