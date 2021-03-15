شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض ضم ثنائي الزمالك بفرمان من الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض انضمام إثنين من نجوم الزمالك للنادي الأحمر.

وأوضح زاهر خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك وكلاء أعمال وأشخاص مقربين من نجمين في الزمالك عقدوا جلسة مع مسئولي النادي الأهلي من أجل انتقالهم للقلعة الحمراء ولكن محمود الخطيب رفض الصفقتين».

وواصل: «الخطيب رفض الصفقتين خوفاً من ارتفاع جديد في سقف الصفقات في الدوري المصري».

وأنهى حديثه:«الخطيب قال ان الأهلي هيدفع كتير في الصفقتين والزمالك هيحاول يرد بدفع مبلغ كبير لمحاولة ضم لاعب من عندي، وفي الاخر اللاعيبة بس هي اللى كسبانة وسقف الصفقات هيعلى».

ويخوض القطبان الأهلي والزمالك الثلاثاء القبل مهمتان أفريقيتين من العيار الثقيل، فيحل الأهلي ضيفاً على فيتا كلوب الكونغولي كما يستضيف الزمالك الترجي التونسي، وذلك بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا».