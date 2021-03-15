شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبداللطيف: «اللي هرب كارتيرون من الزمالك هو اللي رجعه».. وعودته «لغز أخلاقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حسين عبداللطيف لاعب الزمالك الاسبق ان عودة كارتيرون مجددا للابيض تحمل لغزا كبيرا.

وقال عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: «البعض تحدث عن أن شخصية باتشيكو ضعيفة، هل كارتيرون شخصيته قوية!».

واردف: «عودة كارتيرون للزمالك لغز كبير، أرى ان في هذه العودة شق أخلاقي لكن في كل الأحوال سندعم الفريق بغض النظر عن وجود لغز اخلاقي في هذه الصفقة».

وأضاف: «أعتقد أن أحد الأشخاص لعب دورا في رحيل كارتيرون ثم عودته من جديد. وكارتيرون افضل من باتشيكو على المستوى الفني. والظروف ظلمت أشرف قاسم وعبدالحليم على في الزمالك».