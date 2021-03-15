شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: مباراة فيتا كلوب صعبة.. وغياب علي معلول مؤثر جدًا على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة فيتا كلوب صعبة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية على لاعبي الفريق، خاصةً في ظل الأجواء المحيطة بالفريق من حرارة الجو وأرضية الملعب وغيرها من الأمور التي تزيد من صعوبة مواجهة الفريق الكونغولي.

وأضاف هممام في تصريحات تليفزيونية: «موقف الأهلي تأزم عقب التعادل أمام فيتا كلوب في القاهرة، ولكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني للفريق».

واختتم همام: «الأهلي يعاني من بعض الغيابات لعل أبرزها التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق، فهو أحد مفاتيح اللعب الهامة، كما أن غيابه مؤثر بشكل واضح على الجانب الهجومي».