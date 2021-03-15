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نجم الأهلي السابق: عودة كارتيرون إهانة لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مدرب متميز ونجح في ولايته الأولى مع الفريق.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون مدرب جيد ولكنني ضد عودته مرة أخرى بسبب هروبه إلى التعاون السعودي وتخليه عن الزمالك في توقيت صعب الموسم الماضي وبطريقة لا تليق بمكانة وجماهير النادي».

واعتبر نجم الاهلي والزمالك السابق أن عودة كارتيرون بعد هروبه إهانة لكيان كبير اسمه نادي الزمال فضلا عن أنها إهانة لجماهير الزمالك العظيمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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