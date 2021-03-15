شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: عودة كارتيرون إهانة لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مدرب متميز ونجح في ولايته الأولى مع الفريق.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون مدرب جيد ولكنني ضد عودته مرة أخرى بسبب هروبه إلى التعاون السعودي وتخليه عن الزمالك في توقيت صعب الموسم الماضي وبطريقة لا تليق بمكانة وجماهير النادي».

واعتبر نجم الاهلي والزمالك السابق أن عودة كارتيرون بعد هروبه إهانة لكيان كبير اسمه نادي الزمال فضلا عن أنها إهانة لجماهير الزمالك العظيمة.