شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يجدد عقده مع الزمالك موسمين مقابل 60 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فاروق نجم الأهلي السابق أن مسئولي اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، أنهوا حالة الجدل الذي دارت خلال الفترة الأخيرة حول تجديد عقد فرجانى ساسى، الذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر ان يقوم فيرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك بالتوقيع على عقده الجديد مع الزمالك عقب مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا

وأضاف فاروق أن مسئولو اللجنة نجحوا في التوصل لاتفاق مع فرجانى ساسى على التوقيع لموسمين بداية من الموسم الجديد نظير مليونى دولار عن الموسم الواحد .

واختتم فاروق أن إدارة نادي الزمالك رفضت وضع أي شروط جزائية تتيح لفرجانى ساسى الرحيل عن الزمالك للاحتراف الخارجى حال تلقيه عرضًا مناسبًا خلال الموسمين الجديدين .

وابدي فرجاني ساسي مرونة كبيرة في التجديد مع الزمالك تقديرا لجمهور نادي الزمالك وتمسكهم باستمراره مع الزمالك فضلا عن رغبة ساسي في الاستمرار مع باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد بنادي الزمالك.

وكانت «المصري اليوم» انفردت بخبر تجديد فرجاني ساسي تعاقده مع الزمالك.

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