شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: السولية وأليو ديانج الأفضل لقيادة وسط الأهلي أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج الأفضل لقيادة خط وسط الأهلي أمام فيتا كلوب في المباراة التي ستجمع الفريقين الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «ثنائية السولية وديانج هي الأفضل لقيادة خط وسط الأهلي أمام فيتا، كما أتمنى عدم الدفع بثلاثة لاعبين في هذا المركز خاصةً وأن الفريق يلعب من أجل تحقيق الفوز ولا بديل عن الثلاث نقاط في هذه المواجهة».

واختتم سعيد: «حسين الشحات بعيد كل البعد عن مستواه منذ فترة طويلة، وأُفضل الدفع بصلاح محسن في الجبهة اليمنى بدلاً منه، فهو لاعب متميز ولابد من حصوله على عدة فرص للمشاركة في المباريات، وظهر بشكل جيد خلال مباراة الاسماعيلي وتمكن من تسجيل هدف».