شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المحلة: حققنا 3 نقاط هامة أمام المقاولون.. وسنخوض 3 وديات خلال فترة التوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة سعادته بالفوز الذي حققه فريقه عصر اليوم أمام المقاولون العرب بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

وأضاف عيد في تصريحات تليفزيونية: «حققنا ثلاث نقاط هامة دفعتنا إلى الإرتقاء للمركز التاسع، وأصبح الفارق بيننا وبين المربع الذهبي نقطتين فقط».

واختتم عيد: «حققنا انتصاراً هاماً قبل فترة توقف الدوري العام بسبب معسكر المنتخب الوطني، وسنخوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف».