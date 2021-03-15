شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الكونغو: 3 صعوبات في انتظار الأهلي خلال مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، إن بعثة النادي الأهلي، المتواجدة في الكونغو حاليًا استعدادا لمواجهة فيتا كلوب في المرحلة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لم تتعرض لمشاكل منذ أن وطأت أقدامها، العاصمة كينشاسا.

وأضاف حمدي شعبان، في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي سيخوض المباراة في وقت صعب، نظرا لارتفاع درجة الحرارة في الوقت الحالي، مشددا: «صعوبات كبيرة تواجه الأهلي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والتقلبات الجوية، بجانب أرضية ملعب المباراة التي من الترتان».

وأكد حمدي شعبان، أن الأهلي خضع لمسحة طبية، للكشف عن فيروس كورونا، كما خاض مرانه الأول على ملعب الشهداء، والأمور تسير بشكل جيد ولايوجد مايعكر الأجواء داخل المعسكر الأحمر.

وأتم: «فيتا كلوب لم يقصر في أي شيء، وحتى الآن لم يتحدد خطة عودة الأهلي إلى مصر وسيتحدد عقب المباراة».