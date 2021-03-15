عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حادث سرقة يسهم في خسارة جديدة لسان جيرمان بالدوري الفرنسي

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي، خروج الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب الفريق الباريسي بشكل مفاجئ.



وخسر سان جيرمان 1-2 أمام ضيفه نانت، مساء الأحد، في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي، وشهدت المباراة خروج دي ماريا للتبديل في الدقيقة 62، ودخول مواطنه لياندرو باريديس بدلا منه.

وحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن منزل دي ماريا تعرض للسرقة وبداخله عائلته، أثناء لعبه ضد نانت، وهو ما يفسر خروجه من المباراة مسرعا وفي حالة بكاء.

وأشارت الإذاعة إلى أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، دخل في حديث قصير مع ليوناردو، المدير الرياضي للنادي، مطلع الشوط الثاني، ثم أخرج المدرب الأرجنتيني مواطنه دي ماريا من الملعب واصطحبه إلى غرفة خلع الملابس وتحدث معه، قبل أن يختفي اللاعب عن الأنظار.

ولاحقا أكدت الإذاعة أن منزل دي ماريا في العاصمة "باريس" تعرض لسطو مسلح، وأن أسرته كانت موجودة داخل المنزل أثناء هذا السطو، ولهذا خرج اللاعب مسرعا من اللقاء.

وحسب ما ذكره تقرير "مونت كارلو" فإن هناك لاعب آخر في باريس سان جيرمان تعرض للسرقة أيضا، لكن لم تتضح هويته حتى الآن.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أعلن قبل أيام قليلة تجديد عقد دي ماريا، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2022 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويعد دي ماريا من الأعمدة الرئيسية في سان جيرمان, وقد تسبب خروجه من المباراة في الخسارة، حيث أن الفريق كان متقدما في النتيجة حتى استبدال اللاعب الأرجنتيني.

وبهذه النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ18، فيما تجمد رصيد سان جيرمان عند 60 نقطة في الوصافة، ليبتعد عن المتصدر ليل بفارق 3 نقاط.