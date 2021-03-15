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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رقم بيليه والمستقبل.. رسائل نارية من رونالدو بعد الهاتريك التاريخي

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

احتفل كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، بتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم بيليه أسطورة الكرة البرازيلية، كهداف تاريخي لكرة القدم.



وسجل رونالدو 3 أهداف "هاتريك" خلال 32 دقيقة في فوز يوفنتوس على كالياري 3-1، مساء الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 770 هدفا طوال مسيرته الاحترافية، سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال.

ويعد هذا أسرع "هاتريك" يسجله رونالدو في مسيرته مع يوفنتوس والثاني بشكل عام في مسيرته.

وبالرغم من أن عدة مصادر أشارت في أكثر من مناسبة سابقة إلى أن رونالدو تمكن من تخطي رقم بيليه، فإن النجم البرتغالي لم يحتفل بهذا الإنجاز سوى بعد هاتريك كالياري.

رسائل نارية

وقال رونالدو في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تضمن صورة معدلة تجمعه مع بيليه: "كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات التي تعتبرني أفضل هداف عالمي في تاريخ كرة القدم، متخطيا بذلك 757 هدفا رسميا لبيليه".

وأضاف: "على الرغم من أنني ممتن لهذا التقدير، فقد حان الوقت الآن لشرح سبب عدم الاعتراف بهذا السجل حتى هذه اللحظة".

وتابع: "إن إعجابي الدائم وغير المشروط بالسيد إيدسون أرانتس دو ناسيمنتو (بيليه)، مثل الاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني إلى مراعاة مجموع أهدافه الـ767، بحساب تسجيله 9 أهداف في بطولة ولاية ساو باولو، بجانب هدف واحد للمنتخب البرازيلي لم يكن معترفا به".

وواصل النجم البرتغالي: "تغير العالم منذ ذلك الحين وتغيرت كرة القدم أيضا، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا فقط محو التاريخ وفقا لمصالحنا، واليوم مع بلوغي الهدف الرسمي الـ770 في مسيرتي الاحترافية ، فإن كلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه".

واستطرد رونالدو: "لا يوجد لاعب في العالم لم يترعرع على الاستماع إلى قصص عن مبارياته وأهدافه وإنجازاته، وأنا لست استثناء، ولهذا السبب أشعر بالفرح والفخر لأنني أدرك الهدف الذي جعلني على رأس قائمة الهدافين في العالم، متغلبا على سجل بيليه ، وهو شيء لم أكن لأحلم به مطلقا عندما كنت طفلا من ماديرا".

وواصل: "شكرا لجميع الذين شاركوا معي في هذه الرحلة الرائعة، زملائي في الفريق، وخصومي، وعشاق اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم، وقبل كل شيء، أشكر عائلتي وأصدقائي المقربين، ثقوا بي عندما أقول إنني لم أكن لأفعل ذلك بدونكم".

وفي ختام المنشور وجّه كريستيانو رسالة إلى جماهير يوفنتوس، بالتزامن مع شائعات رحيله عن الفريق بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث ألمح لرغبته في البقاء بقوله: "الآن لا يمكنني انتظار المباريات والتحديات القادمة، صدقوني، هذه القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء، المستقبل غدا ولا يزال هناك الكثير لفوزه ليوفنتوس والبرتغال".

رد بيليه

على جانب آخر، قام بيليه بتهنئة رونالدو على الإنجاز التاريخي، وقال في منشور عبر حسابه على "إنستجرام": "الحياة رحلة منفردة، كل واحد يقوم برحلته الخاصة، ويا لها من رحلة جميلة تخوضها، أنا معجب بك كثيرا وأحب مشاهدتك وأنت تلعب وهذا ليس سرا على أحد".

وأتم: "تهانينا على تحطيم الرقم القياسي للأهداف في المباريات الرسمية، أسفي الوحيد هو عدم قدرتي على احتضانك اليوم، لكنني أترك هذه الصورة (لهما معا)، وبعاطفة كبيرة، كرمز للصداقة التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة".