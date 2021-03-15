شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس إدارة أسوان يجتمع بلجنة الكرة لمناقشة ملفات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الإثنين، مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، اجتماعا مع لجنة الكرة بالنادي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أبناء الجنوب في المباراة الأخيرة بالدوري العام أمام سموحة بخماسية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأسكندرية مساء الجمعة الماضية بالجولة 16.

ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة إمكانية العودة إلى استاد أسوان بداية من الدور الثاني بالإضافة إلى الأمور الفنية المتعلقة بالفريق مثل إقامة معسكر خلال فترة التوقف.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.