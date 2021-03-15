شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزاني: فكرة بطولة السوبر الإفريقي الجديدة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت باربرا جونزاليس، المدير التنفيذي لسيمبا التنزاني، أنها ذهبت إلى زيارة الأهلي في سبتمبر الماضي، ومن ضمن الموضوعات التي ناقشناها هو صياغة مذكرة تفاهم، ليتعلم سيمبا من الأسلوب الإداري في الأهلي وأيضا الأهلي سيكتسب خبرات من خلال إدارة سيمبا، ولم ننته من مذكرة التفاهم، وستصل إلى مصر مع فريق سيمبا وتستكمل المباحثات عقب المباراة.

وقالت في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: لم نتلق أي مراسلات من الأهلي بشأن اللاعب ميكيسوني، ولكن نادينا منفتح للأهلي أو نادي يرغب في ضم أحد لاعبينا وجاهزين للمفاوضات في أي وقت.

وترى جونزاليس أن فكرة تنظيم بطولة السوبر الإفريقي المقترحة من قبل جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعد فكرة رائعة ومنذ عام ونصف تحدثنا مع انفانتينو بشأن هذه الفكرة واختيار أفضل 20 ناديا في القارة ونخلق جو تنافسي كبير وإيجاد استثمار، ويكون هذا الدوري بمثابة تنافس مع الدوري الاسباني والدوري الانجليزي ومنصة لتسويق الكرة الإفريقية على المستوى الاستثماري، وثانيا تسويق للمهارات الإفريقية، بالإضافة إلى ما سيوفره من حقوق البث التليفزيوني في جميع أنحاء إفريقيا.

وأضافت: إذا أردت أن أختار لاعبا من كينيا أو من أي مكان من الممكن أن أختار من هذه المنصة ومن أسباب نجاحه هي التنافسية القوية، وهي مبادرة من شأنها تغيير كرة القدم الإفريقية، وسيكون هناك تواصل ما بين أطراف الكرة الإفريقية ما بين الدوريات المحلية وهذا الدوري الإقليمي، ومن ضمن هؤلاء العشرين ناديا صعود وهبوط كما يحدث في الدوريات المحلية، وستكون هناك استثمارات للكرة الأفريقية.

وعن موقف دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية حال إقرار البطولة، أكدت أنه هذا هو التحدي وإذا كان هناك سوبر إفريقي فلما لا تكون كل المباريات قوية، ربما إذا كانت هناك بطولة ضعيفة من الممكن أن نستغني عنها وقد يتم إلغاء الكونفدرالية مع إلغاء مسميات المسابقات القارية، وما زلنا نفكر في هيكلة الأمر.

وأشارت إلى أن اختيار باتريس موتسيبي رئيسا للكاف قرار رائع، وهو إنسان متعلم وشغوف بكرة القدم، وأعتقد أنه سيغير كرة القدم بشكل جذري، وسيتعامل مع أساسيات تطوير كرة القدم، وأتصور أن فترة قيادته ستكون فترة رائعة.

وأوضحت إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبلغ ناديها بأن شكواه ضد المريخ السوداني، بشأن مشاركة لاعبين موقوفين في مباراتهما بدور المجموعات الإفريقي غير مجدية، وقالت: "الكاف أخطرنا بأن لاعبي المريخ السوداني الموقوفين، موقوفين بشكل محلي فقط، ويحق لهما المشاركة ضدنا".