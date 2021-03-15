شكرا لقرائتكم خبر عن نادى "زد" يعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة "زد" zed الرياضى، برئاسة أحمد دياب الرئيس التنفيذى لنادى زد، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، التشكيل النهائى للجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة، بقيادة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق مديرا فنيا، ووليد صلاح الدين نجم الاهلى السابق مديرا للكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى لفريق زد، ليضم كلا من: وليد صلاح الدين مديرا الكرة وإسماعيل يوسف مديرا فنيا، ومحمد صبرى مدربا عاما، وأحمد سمير مدربا، وخالد متولى مدربا لحراس المرمى، والدكتور أيمن فريد طبيبا للفريق، وشريف إسلام مديرا إداريا.

وأكد أحمد دياب، الرئيس التنفيذى لنادى زد، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة شهد منح كافة الصلاحيات للجهاز الفنى من أجل تحقيق الأهداف المحددة والمعلنة من قبل الإدارة فى الموسم الحالى والتى تتوافق مع خطة نادى زد فى الحفاظ على متوسط الأعمار القليلة والاعتماد المباشر على المواهب والعناصر الواعدة الصاعدة من قطاعه فى المقام الأول.



بيان نادى زد بتشكيل الجهاز الفنى الجديد

كان أسامة نبيه، المدير الفني السابق لفريق زد، قد رحل عقب اللقاء الأخير أمام بورتو السويس، والذى انتهى بالتعادل السلبى من أجل الانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون في الجهاز الفني الجديد للزمالك، خلفا لباتشيكو، وهو ما أدى لقرار مجلس إدارة زد التعاقد مع مدير فنى آخر.