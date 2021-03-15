شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة التاسعة بنهائيات دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بنهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: القناة مع طلائع الجيش والداخلية مع سموحة وسبورتنج مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الأهلي والطيران مع الزمالك والترسانة مع هليوبوليس.

ويواصل فريق الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول بوصوله إلى 23، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 19 فى المركز الثانى ويتبقى له مباراة مؤجلة.

أقيمت على مدار الجمعة الماضية، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: طلائع الجيش على القناة 3/0 وسموحة على الداخلية 3/0، والأهلي على الاتحاد السكندرى 3/0، والزمالك على الطيران 3/1، والترسانة على هليوبوليس 3/0.

ينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.