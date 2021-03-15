شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يكشف تفاصيل فشل اتفاقه لتدريب الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة صدقى، المدير الفني السابق للإنتاج الحربي، أسباب تعطل صفقة تدريبه لفريق الهلال، موضحا أن مسئولي الفريق السودانى تواصلوا معه بالفعل وأخبرهم بالحذر من غضب الجماهير التي تعتقد أنه هرب من الفريق في وقت سابق.

وقال صدقى في تصريحات تليفزيونية: "عندما تواصل معي مسؤول الهلال السوداني للعودة لتدريب الفريق، قلت له إن هناك من الجماهير مَن يصدق فكرة الهروب والتي لا يوجد لها أساس من الصحة، فكان رده أن لاعبي الفريق يشيدون بالفترة التي عملت بها معهم، وأن الإدارة هي من تدير النادي وليس الجماهير".

وأضاف: "مسؤولي الهلال "استعجلوني" في السفر وأخبروني بأنهم أقالوا المدير الفني ويجب أن أذهب لتولي تدريب الفريق سريعا، وعندما وصلت للسودان كان هناك استقبال جيد من الإدارة، وقابلت بعض أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، واتفقنا على أن نمضي العقود في تلك الليلة مع رئيس النادي في منزله، ثم قالوا نجعلها أفضل في الفندق الذي تقيم به، فانتظرتهم بالفعل حوالي "ساعتين" لكن لم يأت أحد".

ووجه نادي الهلال السوداني اعتذارا رسميا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمدرب المصري حمادة صدقي عن عدم إتمام التعاقد معه لتولي تدريب الفريق الأزرق، ونشر الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية قائلا: "التقى رامي كمال عضو لجنة التطبيع بالنادي مع المدرب المصري حمادة صدقي وقدم الاعتذار له وتمنى له التوفيق".